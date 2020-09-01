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عاد للأضواء للمرة الرابعة.. الباطن أول المتأهلين لدوري المحترفين

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عاد للأضواء للمرة الرابعة.. الباطن أول المتأهلين لدوري المحترفين عاد للأضواء للمرة الرابعة.. الباطن أول المتأهلين لدوري المحترفين
مستفيداً من تعادل البكيرية والعين

عاد للأضواء للمرة الرابعة.. الباطن أول المتأهلين لدوري المحترفين

بات فريق الباطن أول المتأهلين إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم المقبل 2020-2021 بعد أن انفرد في صدارة جدول الترتيب برصيد 69 نقطة بفارق 4 نقاط عن مطارده المباشر فريق العين، و6 نقاط عن القادسية صاحب المركز الثالث، وعشر نقاط عن البكيرية رابع الترتيب.


واستفاد الباطن من تعثر البكيرية صاحب المركز الرابع الذي تعادل مع ضيفه العين الوصيف بهدف لهدف مساء اليوم في لقاء احتضنه ملعب نادي البكيرية (البكيرية) ليضمن الفريق السماوي الصعود رسمياً إلى دوري الكبار.


وتعد هذه المرة الرابعة التي يصعد فيها فريق الباطن إلى دوري المحترفين بعد صعوده الأول في موسم 2016-2017، الذي هبط بعده مباشرة ليعود مرة أخرى في الموسم التالي 2017-2018، واستطاع فيه تحقيق المركز الـ11 وضمان البقاء، قبل أن يهبط في الموسم التالي 2018-2019.


وكان الباطن تغلب مساء أمس الاثنين على مضيفه جدة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ34 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم.


واختتمت مساء اليوم منافسات الجولة الـ34، بإقامة أربع مباريات؛ حيث فاز التقدم على الجبلين (2-1).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية