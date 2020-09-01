أخبار عاجلة

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
شاهد.. دهس مسن في "قوز القنفذة" يجدد المطالبة بجسور مشاة -
انعقاد ثاني جلسة محاكمة قادة الانقلابيين في عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الرياضة يطلع على مستجدات منشأة أبها.. ويزور ضمك

Print
زار معسكر برنامج ابتعاث المواهب

وزير الرياضة يطلع على مستجدات منشأة أبها.. ويزور ضمك

قام وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي، اليوم الثلاثاء، بزيارة منشأة نادي أبها، ومقر نادي ضمك في منطقة عسير، وذلك ضمن الجولة التي يقوم بها حالياً للمنطقة، للوقوف على احتياجات الأندية ومناقشة الأهداف الرياضية المستقبلية.


واطلع "الفيصل" خلال تفقده منشأة نادي أبها على سير العمل، كما ناقش مع القائمين على المشروع الخطوات المتبقية لاكتماله.

من جهة ثانية، زار وزير الرياضة مقر نادي ضمك، وافتتح مقر المركز الإعلامي في النادي، مشيداً بالعمل الذي تم في هذا الجانب.


كما زار وزير الرياضة معسكر برنامج ابتعاث المواهب السعودية المقام في منطقة عسير، وشارك اللاعبين تدريباتهم.

وزير الرياضة يطلع على مستجدات منشأة أبها.. ويزور ضمك

وزير الرياضة يطلع على مستجدات منشأة أبها.. ويزور ضمك

وزير الرياضة يطلع على مستجدات منشأة أبها.. ويزور ضمك

وزير الرياضة يطلع على مستجدات منشأة أبها.. ويزور ضمك

وزير الرياضة يطلع على مستجدات منشأة أبها.. ويزور ضمك

وزير الرياضة يطلع على مستجدات منشأة أبها.. ويزور ضمك

وزير الرياضة يطلع على مستجدات منشأة أبها.. ويزور ضمك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

ضبط أكثر من 50 ألف قطعة مقلدة لشعارات الأندية السعودية

ضبط أكثر من 50 ألف قطعة مقلدة لشعارات الأندية السعودية

ضبط أكثر من 50 ألف قطعة مقلدة لشعارات الأندية السعودية

ضبط أكثر من 50 ألف قطعة مقلدة لشعارات الأندية السعودية

شبكة عيون الإخبارية