"الكرواتي" راكيتيتش إلى إشبيلية.. بمبلغ  (1.5 مليون يورو) و9 ملايين مكافآت

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بعد 6 أعوام في صفوف برشلونة ولتعويض رحيل "بانيغا" المنتقل للشباب السعودي

أعلن نادي برشلونة وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم، أن لاعب وسطه الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش رحل عن النادي من أجل العودة إلى صفوف فريقه السابق إشبيلية.

وقال برشلونة في بيان له: "برشلونة وإشبيلية توصلا إلى اتفاق يتعلق بانتقال اللاعب إيفان راكيتيتش، بمبلغ وقدره 1.5 مليون يورو بالإضافة إلى تسعة ملايين مكافآت".

وسيعود راكيتيتش إلى إشبيلية بعد 6 أعوام في صفوف فريق برشلونة.

وعزز راكيتيتش (32 عامًا) سجله مع برشلونة، حيث توج معه بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا موسم 2015، والدوري الإسباني أربع مرات، وكأس إسبانيا أربع مرات أيضاً، وكأس السوبر الإسبانية ثلاثة مرات، وكأس العالم للأندية عام 2015، وكأس السوبر الأوروبية عام 2015.

ويعود راكيتيتش إلى النادي إشبيلية الذي أمضى معه ثلاث مواسم من (2011-2014)، وتوج معه بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بقيادة المدرب أوناي إيمري، وذلك لتعويض رحيل الأرجنتيني إيفر بانيغا المنتقل إلى صفوف الشباب السعودي.نادي برشلونة الدوري الإسباني لكرة القدم