الشرقية.. اتفاقية لخدمة أكثر من ٦٠٠ مصاب بـ"التصلب المتعدد" وأسرهم

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تتضمّن تقديم الخدمات الطبية بسرعة وسهولة لتوفير العلاج المناسب

أبرمت جمعية أرفى للتصلب المتعدد في المنطقة الشرقية، ظهر أول من أمس، اتفاقية تعاون مع مركز cmrc لإعادة التأهيل في المنطقة، فيما تخدم الاتفاقية أكثر من ٦٠٠ مصاب بمرض التصلب المتعدد وأسرهم، من خلال تقديم الخدمات الطبية بسرعة وسهولة في سبيل توفير العلاج المناسب للمرضى المحولين من الجمعية للعيادات الخارجية وأقسام التنويم.

من جهتها أكّدت أستاذ مساعد واستشاري طبّ الأعصاب والتصلب المتعدد والأمراض العصبيّة المناعيّة المركزيّة، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية أرفى للتصلب المتعدد، الدكتورة فوزية الشمراني؛ أن الاتفاقيّة تأتي من رغبة الجمعية في تقديم الخدمات الصحيّة لمستفيديها بجودة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى استثمار إمكانات وقدرات كلا الطرفين بما يحقق التكامل وتوفير رعاية شاملة للشريحة المستفيدة من خدمات الجمعية وفق المواد الواردة في الاتفاقيّة.

وأضافت أن الاتفاقيّة تهدف إلى خدمة مصابي التصلب المتعدد، والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة، من تقديم خدمات إعادة التأهيل والعناية طويلة الأجل من خلال الإمكانات الطبيّة الحديثة والكوادر الطبيّة المتميّزة؛ حيث سيستفيد من تلك الخدمات ما يزيد على ٦٠٠ مصاب بالتصلب المتعدد، بالإضافة إلى أسرهم.

وأكدت "الشمراني" حرص "أرفى" الدائم على مثل تلك الاتفاقيات التي تصبّ في شأن الشراكات المجتمعية، مبينة أنها أحد عناصر وأهداف الجمعية، بالتعاون مع جميع مكونات المجتمع والجهات ذات العلاقة للإسهام في التنمية الصحيّة والنفسية، وفتح آفاق في العلاقة بين الجمعية والعديد من الجهات، والتي بادرت في تقديم خدماتها، مشيرةً إلى وجود الكثير من الاتفاقيات المستقبليّة، وهي قيد الدراسة، وسيُعلن عنها في حينها، بعد استكمال إجراءاتها بين الطرفين.

المنطقة الشرقية مركز cmrc لإعادة التأهيل