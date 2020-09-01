مدير عام تعليم الرياض يؤكد تقديم الدعم للطلاب والطالبات وأولياء الأمور

★ ★ ★ ★ ★

لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية لهم

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، على جميع المدارس ومكاتب التعليم، الحكومية والأهلية، تهيئة الطلاب والطالبات وتوعية أولياء أمورهم للعام الدراسي الجديد عن بعد، بما يحقق التوافق والتكيف النفسي والاجتماعي وتذليل الصعوبات التقنية التي قد يواجهونها لبناء اتجاه إيجابي نحو التعلم عن بعد.

وقال "الوهيبي" أثناء زيارته التفقدية لثانوية الأمير فيصل بن فهد، إن "جميع المعلمين والمعلمات سيتابعون طلابهم وسيقدمون لهم الرعاية والخدمات المناسبة لهم لكي يكملوا مسيرة تعليمهم عبر منصة مدرستي والقنوات الداعمة لها بالصورة المثلى، وبما يحقق نواتج تعلم مثلى".

وأضاف: أن "الإدارة خصصت هواتف إرشادية داعمة للطلاب والطالبات من خلال الوحدات الإرشادية، لتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم من الثامنة صباحًا حتى الـ 12 ظهرًا".

وشدد "الوهيبي" على دور أولياء الأمور باعتبارهم شركاء لوزارة التعليم في نجاح العملية التعليمية والتي ستكون من خلال منصة "مدرستي"، من خلال تهيئة البيئة المناسبة والجاذبة لأبنائهم في المنزل، وتفعيل التقنية، وتحفيزهم في رحلة تعليمهم عن بعد.

وكان المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض قد زار المدرسة، حيث اطلع على سير العملية التعليمية عن بعد وتجهيزات المدرسة لاستقبال الطلاب وحل أي مشكلة تقنية تواجههم في الدخول واستخدام منصة "مدرستي"، كما التقى "الوهيبي"، معلمي المدرسة وقدم الشكر لهم، مشيدًا بدورهم في نجاح العملية التعليمية، ومؤكدًا على ضرورة تواصلهم الدائم مع طلابهم ومتابعتهم وتقديم جميع أشكال الدعم لهم.

كما التقى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، بعض الطلاب وأولياء الأمور الذين حضروا للمدرسة واستمع لاستفساراتهم، متمنيًا لهم التوفيق في رحلتهم التعليمية.

وتواصل مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض تقديم الدعم الفني والتقني للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد والذي أقرت فيه وزارة التعليم استكمال رحلة الطلاب والطالبات التعليمية عن بعد من خلال منصة "مدرستي" في ظل استمرار جائحة كورونا، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والطالبات.

المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي