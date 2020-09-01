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أمانة جدة تضرب بقوة.. حددت قائمة بأسماء لصوص الأراضي الحكومية

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أمانة جدة تضرب بقوة.. حددت قائمة بأسماء لصوص الأراضي الحكومية أمانة جدة تضرب بقوة.. حددت قائمة بأسماء لصوص الأراضي الحكومية
خلال انشغال الجهات المعنية بمكافحة جائحة كورونا

أمانة جدة تضرب بقوة.. حددت قائمة بأسماء لصوص الأراضي الحكومية

نقل موقع إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها في "تويتر" أن أمانة محافظة جدة رفعت بقائمة تضم أسماء معتدين على أراضٍ حكومية استغلوا ظروف جائحة كورونا، وانشغال الجهات الحكومية بها.

"سبق" تواصلت مع الناطق باسم أمانة محافظة للاستزادة بمعلومات عن القائمة والمواقع المعتدى عليها، لكنه أكد أن هناك توجيهاً صدر بأن الحديث عن التعديات من لجنة التعديات.

وحاولت "سبق" التواصل مع المسؤول عن التعديات للتوضيح للرأي العام عما جاء في التغريدة، لكنه لم يردّ على الاستفسار المرسل له ولا على الاتصال.

أمانة محافظة جدة تعديات على أراضٍ حكومية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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