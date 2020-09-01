وكالة التخطيط بالحرمين تسلم حقيبة المشاريع لوكالة المسجد الحرام

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للاستفادة من الموارد المتاحة وتخطّي التحديات الداخلية أو الخارجية

سلمت وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية برئاسة شؤون الحرمين الشريفين، اليوم، حقيبة المشاريع والمبادرات وتوضيح حوكمتها لوكالة المسجد الحرام.

وقال وكيل الرئيس العام للتخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية نايف بن مشهور المطرفي: وكالة المسجد الحرام لها دور بارز ومهم جدًّا لتحقيق حسن الوفادة للقاصدين والاحتفاء بهم وإثراء تجربتهم والمساهمة في التميز التشغيلي لمرافق الحرمين الشريفين.

وذكر مدير الإدارة العامة للمبادرات وتحقيق الرؤية المهندس تركي مليباري؛ أن الانطلاقة المستقبلية للمبادرات التحولية والرقمية ٢٠٢٠ -٢٠٢٤ تهدف إلى استشراف مستقبل الرئاسة وتحديد الأهداف والاستفادة من الموارد المتاحة وتخطي التحديات الداخلية أو الخارجية، والتعامل المرن مع العوامل المتغيرة لأجل توفير جميع احتياجات قاصدي بيت الله الحرام.رئاسة شؤون الحرمين الشريفين