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شرطة الشرقية تطيح بـ 3 أشخاص يتاجرون بشرائح الاتصال المخالفة

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شرطة الشرقية تطيح بـ 3 أشخاص يتاجرون بشرائح الاتصال المخالفة شرطة الشرقية تطيح بـ 3 أشخاص يتاجرون بشرائح الاتصال المخالفة
مواطن ومقيمان اثنان من الجنسية المصرية.. ضُبط بحوزتهم "77,851" ريالاً

شرطة الشرقية تطيح بـ 3 أشخاص يتاجرون بشرائح الاتصال المخالفة

صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على "مواطن ومقيمين اثنين من الجنسية المصرية، جميعهم في العقد الرابع من العمر"، جعلوا من مقر إقامتهم وكراً للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مقيمين دون علمهم وبيعها على أشخاصٍ آخرين.
وقال "الدريهم": ضُبط بحوزتهم (420) شريحة لعددٍ من شركات الاتصالات المحلية، و (26) جهاز جوال و (7) أجهزة قارئ للبصمة و (1672) بطاقة إعادة الشحن ومبلغ (77,851) ريالاً.

وأضاف: تم توقيف المتهمين جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.شرطة المنطقة الشرقية مكافحة الجرائم الإلكترونية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية