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حائل تسجل حالتي وفاة جديدتين بكورونا و٣١ إصابة

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حائل تسجل حالتي وفاة جديدتين بكورونا و٣١ إصابة حائل تسجل حالتي وفاة جديدتين بكورونا و٣١ إصابة
ارتفاع عدد الوفيات بالمنطقة إلى 49 حالة

حائل تسجل حالتي وفاة جديدتين بكورونا و٣١ إصابة

سجلت منطقة حائل، اليوم، حالتيْ وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع عدد الوفيات بالمنطقة إلى 49 حالة.

كما سجلت منطقة حائل ومحافظاتها، 31 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 30 حالة في مدينة حائل، وحالة واحدة في محافظة السليمي.
وسجلت 46 حالة تعافٍ جديدة، توزعت بواقع 35 حالة في مدينة حائل، و4 حالات في محافظة الغزالة، و3 حالات في محافظة بقعاء، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

وأظهر إنفوجرافيك نشره "عبدالعزيز الطهيمي" ارتفاع نسبة الوفيات إلى 0.85%، كما بيّن نسبة الحالات المغلقة التي بلغت 93.6% بعدد إجمالي(5748) حالة، ونسبة حالات التعافي 92.7% بعدد إجمالي(5331) حالة، ونسبة الحالات النشطة 6.4% بإجمالي(368) حالة.حائل الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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