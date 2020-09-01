"الصحة العالمية": إصابات "كورونا" بالهند الأعلى في العالم خلال الأسبوع الأخير

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دفعت الإجمالي الدولي للارتفاع ا%

ذكرت منظمة الصحة العالمية، اليوم (الثلاثاء)، أن الهند سجلت زيادة في الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19" أعلى من أي بلد آخر في الأسبوع الأخير، وبلغت هذه الزيادة نحو نصف مليون، ودفعت الإجمالي العالمي للارتفاع واحدًا بالمئة.

وبينت المنظمة أن إجمالي الوفيات الجديدة بالمر، انخفض في الأيام السبعة الأخيرة بنسبة ثلاثة بالمئة بالمقارنة بالأسبوع السابق.

وأضافت أن الإصابات الجديدة على مستوى العالم ارتفعت إجمالًا بنحو 1.8 مليون حالة.

وأشارت إلى أن المرض التنفسي ينتشر كذلك في الأمريكتين، اللتين ما زالتا تمثلان أكثر من نصف حالات الإصابة والوفاة المسجلة على مستوى العالم، رغم تراجع طفيف في الحالات في بعض المناطق.

وتفيد إحصاءات "رويترز" بأن أكثر من 25.44 مليون نسمة أصيبوا بالمرض على مستوى العالم، منذ بدء تفشيه في الصين في أواخر العام الماضي، وبأنه أدى إلى وفاة 847.965 مصابًا على مستوى العالم.منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد