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لبنان.. إطلاق نار في منطقة خلدة جنوبي بيروت

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لبنان.. إطلاق نار في منطقة خلدة جنوبي بيروت لبنان.. إطلاق نار في منطقة خلدة جنوبي بيروت
دورية للجيش تدخلت لتهدئة الوضع

لبنان.. إطلاق نار في منطقة خلدة جنوبي بيروت

قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن إطلاق نار وقع اليوم الثلاثاء في منطقة خلدة جنوبي بيروت، حيث تسببت اشتباكات الأسبوع الماضي في مقتل شخصين وأثارت خطر نشوب صراع طائفي في لبنان.
وذكرت الوكالة أن دورية للجيش تدخلت لتهدئة الوضع في خلدة. ولم تذكر تفاصيل أخرى.
كانت اشتباكات الأسبوع الماضي بين سنة وشيعة في خلدة محركًا لموجة نشطة من الاتصالات بين ساسة لبنانيين سعوا لاحتواء التوتر.
ويزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان حاليًا للضغط من أجل تشكيل حكومة قادرة على إقرار إصلاحات مطلوبة منذ فترة طويلة لمساعدة لبنان على الخروج من أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب انفجار مرفأ بيروت الشهر الماضي.لبنان إطلاق نار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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