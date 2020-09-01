إعلاميو الباحة يزورون المعالم السياحية والتراثية في محافظة القرى

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أبدوا إعجابهم بقرية الأطاولة التاريخية ومتحف الفيان

زار إعلاميو وإعلاميات منطقة الباحة، محافظة القرى، يتقدمهم رئيس المركز الإعلامي بالمنطقة، جمعان الكرت، ونائب الرئيس، محمد البيضاني.

جاء ذلك بتوجيه من أمير المنطقة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، في إطار المسار الإعلامي والسياحي لكل محافظات الباحة.

وبدأت الجولة بزيارة مسرح القرية التراثية بمراوة؛ حيث قدم المهندس محمد السواط، شرحًا مفصلًا عن القرية التراثية؛ إذ يعد من المشاريع المميزة التي نفذتها أمانة منطقة الباحة، ويقع قريبًا من الطريق الرئيس المؤدي إلى مدينة الباحة ويطل على الوادي الذي يتميز بالطبيعة والمناخ المناسب، وخاصة في فصل الصيف.

ويتكون من منصة ملكية تتسع لـ 65 شخصًا وصالة استقبال ومرفقاتها بمساحة 230 م2، وأخرى للطعام مع مرفقاتها 330 م2، و3 مبان الخدمات بها 18 غرفة، والدور الأرضي ومسرح بمساحة 1200 م2، إلى جانب مدرجات تتسع لـ 4500 شخص.

وواصل الوفد الإعلامي مسيرته نحو مقر الجمعية التعاونية للرمان، والتقى بالمدير التنفيذي فهد بخيت الزهراني، وأعطى شرحًا وافيًا عن نشاط وأهداف وأدوار الجمعية التعاونية ليتجه الوفد نحو منتزه الثروة الوطني.

ونظم نادي العين حفلًا تكريميًّا للإعلاميين والإعلاميات.

وواصل الوفد سيره نحو مزارع الرمان في وادي بيدة، وتجول في مزرعة المزارع عبد الرحمن بن خيران، الذي يشارك في تموين السوق المحلي بمحصول الرمان، ويستعد للمشاركة كغيره من المزارعين في مهرجان الرمان الأسبوع المقبل.

وفي الوادي التقى الوفد، عبد الله عواض الزهراني، الذي قدم معلومة عن طريقة استقبال السيارات من خارج المنطقة ووقوفها بالقرب من شجرة السدر المعمرة، ليتم تحميل البضائع في وقت سابق عن طريق القوافل لتصل إلى أسواق الباحة في انعدام وجود الطرق السهلة، وكان الوادي محطة للسيارات القادمة من الطائف لتكون وجهة الإعلاميين نحو قرية الأطاولة التراثية.

وكان في استقبالهم لدى وصولهم رئيس لجنة التنمية بالأطاولة الحسين بن عثمان الزهراني؛ حيث أعرب عن شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة؛ لما يوليه من جهود كبيرة في سبيل النهوض بمنطقة الباحة.

وأعطى "الحسين" تعريفًا بالمزايا السياحة والتراثية بالأطاولة.

كما قدم محمد الدرعان، شرحًا تفصيليًّا عن محتويات القرية التراثية كالمزرعة والأسلوب الزراعي بوجود المدرجات الزراعية والقنوات المائية وأنواع المحاصيل.

وانعطف في شرحه للمدرسة القديمة بفصولها الصغيرة وأسلوب التعليم البسيط، موضحًا أن المسجد التاريخي حظي بعناية سمو ولي العهد ليتم ترميمه بذات الأسلوب محتفظًا برونقه القديم إلى جوار الحصنين اللذين مازالا شامخين، وتجول الإعلاميون في متحف الشملان بمحتوياته من المقتنيات التراثية المتنوعة، وفي مجلس الشياخة نظمت لجنة التنمية حفلًا مبسطًا تم تكريم الإعلاميين المشاركين في الجولة.

ثم اتجه الوفد الإعلامي إلى قلعة بخروش، والتي تحكي قصة قائد بطل تصدى للحملات التركية الغازية للمنطقة الجنوبية.

وتتكون القلعة من أربعة حصون وبشكل دائري مميز مازال بعضها قائمًا ومجلس القيادة وخزانات لحفظ المياه وممرات سرية تصل بآبار مجاورة مرابط للخيل وأبراج مراقبة.

ثم توجه الوفد إلى متحف ناصر الفيان بالأطاولة؛ حيث قدم الشاب عبد الرحمن الفيان، شرحًا عن محتويات المتحف الذي في طور التجهيز.

والتقى الإعلاميون محافظ القرى خالد العبيلان، وشيخ قبيلة قريش فهد بن جابر، وبخيت الساهر، وعددًا من أعيان الأطاولة.

وعبر "العبيلان" عن ابتهاجه بالدور الذي يقوم به الإعلاميون في سبيل إبراز مزايا منطقة الباحة التراثية والبيئية والحضارية والتنموية.

وأعرب عن الجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين في سبيل النهوض بالوطن على كل الأصعدة.

وفي ختام الجولة قدّم رئيس المركز الإعلامي، جمعان الكرت، شكر وتقدير إعلاميي وإعلاميات الباحة لأمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود، على توجيهه بتسخير جميع الإمكانيات لراحة زوار المنطقة، وحرصه على تحقيق تنمية متوازنة وشاملة لكل محافظات الباحة.

كما قدم "الكرت" شكره لسعادة وكيل إمارة منطقة الباحة أحمد بن صالح السياري، الذي يدعم أعمال المركز الإعلامي ليقوم بالدور المنوط به.

وعبّر الكرت عن شكره لرجل الأعمال الشيخ أحمد العويفي، صاحب شركة أم القرى للنقل لتعاونه الدائم، وثمن الجهود التي يقوم بها الإعلاميون والإعلاميات في خدمة المنطقة وإبراز ما يتحقق على ثراها من تنمية في الجوانب كافة.

وأكد الدور الهام لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الحديثة في إعطاء صورة صادقة ونقل صور أمينة عن جماليات الباحة، وكل تلك تُسهم في جذب الزوار والمستثمرين لمنطقة الباحة.

منطقة الباحة المعالم السياحية والتراثية