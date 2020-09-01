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الكويت: 702 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا

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الكويت: 702 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا الكويت: 702 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا
خلال الساعات الـ 24 الماضية

الكويت: 702 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 85811 حالة، في حين سجلت 3 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 534 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 163 حالة في منطقة الأحمدي الصحية، و152 حالة في منطقة الجهراء الصحية، و142 حالة في منطقة حولي الصحية، و126 حالة في منطقة العاصمة الصحية، و119 حالة في منطقة الفروانية الصحية.
وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 90 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد - 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7620 حالة.الكويت الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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