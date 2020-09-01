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مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 7898.86 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 7898.86 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق منخفضاً عند 7898.86 نقطة
بتداولات تجاوزت 10.9 مليارات ريال لأكثر من 510 ملايين سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، منخفضاً 41.84 نقطة ليقفل عند مستوى 7898.86 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 510 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 430 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 67 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 121 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: شاكر، وإعمار، والجوف، والعبداللطيف، وولاء الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: وفرة، والمصافي، وأسيج، وبحر العرب، والدوائية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و5.59%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، والإنماء، وشاكر، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: دار الأركان، والراجحي، وتهامة، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 217.39 نقطة ليقفل عند مستوى 9061.33 نقطة، وبتداولات بلغت 18 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 991 صفقة.مؤشر الأسهم السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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