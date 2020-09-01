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الموت يغيّب مصور صحيفة "الرياض" متأثراً بكورونا

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الموت يغيّب مصور صحيفة "الرياض" متأثراً بكورونا الموت يغيّب مصور صحيفة "الرياض" متأثراً بكورونا
بعد 40 عاماً قضاها في الصحافة

الموت يغيّب مصور صحيفة

غيّب الموت، اليوم، الزميل محسن سالم المصور بصحيفة الرياض بالمركز الإقليمي بجدة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقضى الزميل "محسن" ما يقارب 40 عاماً مصوراً في الصحافة السعودية، حيث كانت بدايته في صحيفة "البلاد" السعودية، ثم انتقل بعدها إلى صحيفة "الرياض"، والتي قضى فيها أكثر من 28 عاماً، قبل أن يصاب بالفيروس والذي أدى لوفاته.

وعُرف عن الزميل "محسن" -رحمه الله- علاقته الجيدة مع كل الزملاء في كافة وسائل الإعلام.

"سبق" تشاطر ذويه العزاء، سائلين الله له الرحمة والغفران.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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