أخبار عاجلة

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
شاهد.. دهس مسن في "قوز القنفذة" يجدد المطالبة بجسور مشاة -
انعقاد ثاني جلسة محاكمة قادة الانقلابيين في عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الموارد البشرية" تعقد مؤتمراً للسلامة والصحة المهنية 2020

Print
"الموارد البشرية" تعقد مؤتمراً للسلامة والصحة المهنية 2020 "الموارد البشرية" تعقد مؤتمراً للسلامة والصحة المهنية 2020
يهدف إلى استعراض أفضل الممارسات والإجراءات لرفع المستوى

تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخميس القادم 15 محرم 1442هـ، عقد المؤتمر الوطني للسلامة والصحة المهنية 2020 من خلال الاتصال المرئي.

جاء ذلك بحضور وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام بن عامر الحربي، وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية، والمتخصصين في مجال السلامة والصحية المهنية.


ويهدف المؤتمر إلى مراجعة أثر انتشار جائحة على السلامة والصحة المهنية في مكان العمل، واستعراض أفضل الممارسات والإجراءات لرفع مستواها، كما سيناقش المؤتمر دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال تعزيز السلامة والصحة المهنية.

وتتضمن الأهداف كذلك تسليط الضوء على دور أصحاب العمل والمنشآت وتحفيزهم لبناء بيئة عمل جاذبة وصحية.الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

وزراء خارجية G20 يتعهّدون بتعزيز التعاون الدولي استجابةً لجائحة فيروس كورونا المستجد

وزراء خارجية G20 يتعهّدون بتعزيز التعاون الدولي استجابةً لجائحة فيروس كورونا المستجد

وزراء خارجية G20 يتعهّدون بتعزيز التعاون الدولي استجابةً لجائحة فيروس كورونا المستجد

وزراء خارجية G20 يتعهّدون بتعزيز التعاون الدولي استجابةً لجائحة فيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية