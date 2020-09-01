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الكويت تدين استهداف "الحوثي" لمطار أبها: "هجمات إجرامية "

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الكويت تدين استهداف "الحوثي" لمطار أبها: "هجمات إجرامية " الكويت تدين استهداف "الحوثي" لمطار أبها: "هجمات إجرامية "
أكدت تأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

الكويت تدين استهداف

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي تعرض له مطار أبها الدولي من قبل مليشيا الحوثي بطائرة مسيره مفخخة.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أن استمرار هذه الهجمات الإجرامية التي تستهدف المدنيين وحركة الملاحة الجوية التجارية يعد إمعاناً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني وكل المواثيق الدولية الأخرى وتهديداً لأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة، الأمر الذي يتطلب تحركاً سريعاً وفاعلاً من المجتمع الدولي للَجْم هذه الهجمات ووقفها ودعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، وصولاً إلى الحل السياسي، وفقاً للمرجعيات الثلاث، وبما يضمن أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.الكويت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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