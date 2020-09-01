"مدني جازان" يحذر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساء

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دعا الجميع إلى عدم المجازفة بالسباحة في التجمعات المائية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر؛ لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بخصوص تكوّن سحب رعدية ممطرة وهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، من متوسطة إلى غزيرة، وخاصة على المرتفعات الجبلية تستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

وأشارت "الأرصاد" إلى أن التأثيرات المصاحبة تشمل جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها من 15 - 40 كلم/ساعة باتجاه شمالية غربية إلى غربية بالأجزاء الشمالية، وبسرعة 15-35 كلم/ساعة باتجاه غربية إلى جنوبية غربية على الأجزاء الجنوبية، وارتفاع للأمواج من متر إلى مترين في الأجزاء الساحلية مع تدنٍّ في مدى في الرؤية.

وأهاب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابرة.

ودعا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني.

وأكد "الغامدي" أن قوات الدفاع المدني بالمنطقة تعمل بكامل طاقاتها على مدار الساعة ومتابعة المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.مديرية الدفاع المدني جازان