تأجيل محاكمة "البشير" في قضية انقلاب 1989 إلى 15 سبتمبر

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حضر كل المتهمين الجلسة بملابس السجن

أرجأت محكمة سودانية، اليوم (الثلاثاء)، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، و27 شخصًا آخرين متهمين بالاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1989 إلى 15 سبتمبر (أيلول).

وبعد حوالي 45 دقيقة على انعقاد الجلسة، رفع القاضي الذي ترأس المحكمة الجلسة إلى 15 سبتمبر؛ للسير في الإجراءات الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وفقاً لـ"فرانس 24".

وذكر القاضي أن الحالة السياسية في البلاد لا تؤثر سلباً أو إيجاباً على سير المحاكمة، وأن المحكمة تقف على مسافة واحدة من الأطراف.



وحضر المتهمون الجلسة وعلى رأسهم البشير في ملابس السجن البيضاء.

وخلال الجلسة، دعا المحامون إلى تأجيل المحاكمة؛ للبحث عن قاعة محكمة أوسع تضمن الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي في ظل جائحة "كوفيد-19".

وفي حالة إدانة "البشير" والآخرين، فهم يواجهون عقوبة قد تصل إلى الإعدام.محاكمة الرئيس السوداني عمر البشير