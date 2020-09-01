أخبار عاجلة

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
شاهد.. دهس مسن في "قوز القنفذة" يجدد المطالبة بجسور مشاة -
انعقاد ثاني جلسة محاكمة قادة الانقلابيين في عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكويت.. المشتبه فيه باحتجاز راكبين بمطار بريطاني "بدون"

Print
الكويت.. المشتبه فيه باحتجاز راكبين بمطار بريطاني "بدون" الكويت.. المشتبه فيه باحتجاز راكبين بمطار بريطاني "بدون"
ورقة داخل دورة المياه أثارت الشكوك.. ومقاتلات تصاحب الطائرة

الكويت.. المشتبه فيه باحتجاز راكبين بمطار بريطاني

أزالت سفارة الكويت في لندن الغموض حول ما تم تداوله في وسائل إعلام بريطانية بشأن احتجاز راكبين يوم الأحد الماضي، رغم أن أحدهما مواطن كويتي، وذلك بعد اعتراض مقاتلتين بريطانيتين لطائرة مدنية وهبوطها في مطار ستانستيد في لندن.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، أوضحت السفارة أنها بادرت فور علمها بالموضوع إلى التواصل مع السلطات البريطانية المعنية وتبين أن المشتبه فيه ليس كويتيًا بل من فئة غير محددي الجنسية (بدون)، وعثر طاقم الطائرة على ورقة خاصة به داخل دورة المياه اشتبه في محتواها.
وأضافت السفارة: تم التحقيق مع المشتبه به من قبل السلطات البريطانية وإطلاق سراحه بعد التأكد من عدم وجود أي شبهات عليه.

وكانت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية قد ذكرت أن المشتبه به يبلغ من العمر 34 عامًا واحتجز مع إيطالي كانا على متن الطائرة القادمة من فيينا، وذلك إثر بلاغ من الطاقم عن وجود تهديد أمني محتمل على متن الطائرة.سفارة الكويت في لندن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

شبكة عيون الإخبارية