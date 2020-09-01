إطلاق أول جمعية متخصصة في المسؤولية الاجتماعية بمكة

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الأولى بالمنطقة والرابعة على مستوى المملكة

شهِدت منطقة مكة المكرمة إطلاق أول جمعية متخصصة في المسؤولية الاجتماعية بالمنطقة والرابعة على مستوى المملكة تحت مسمى "جمعية المسؤولية الأجتماعية بالمدن الصناعية بجدة"، لتنضم إلى منظومة الجمعيات التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتأسيسها؛ تعزيزاً لجهود الوزارة الرامية للنهوض بمجال المسؤولية الاجتماعية في المملكة .

وقام مديرعام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش، بتسليم شهادة تسجيل الجمعية اليوم إلى رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبدالمنعم بن محمد مراد، وذلك بحضور المدير التنفيذي والعضو المؤسس للجمعية هبة محمد بخاري .

وأوضح مدير عام الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة أن هذه الجمعية هي الأولى بمنطقة مكة المكرمة والرابعة على مستوى المملكة ونتطلع بالعمل سوياً، وذلك لتحقيق أهداف واستراتيجيه الجمعية وكذلك لتنمية المجتمع بالمنطقة .

من جانبها أكدت المدير التنفيذي أن الجمعية تسعى إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية بالمدن الصناعية للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية الشراكات المجتمعية مع الجهات والهيئات الحكومية وتفاعل الشركات والمصانع والجمعيات لتنفيذ مبادرات نوعية تحقق مفهوم المسؤولية الاجتماعية ذات الأثر المستدام لتحسين جودة الحياة في المجتمع .