أخبار عاجلة

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
شاهد.. دهس مسن في "قوز القنفذة" يجدد المطالبة بجسور مشاة -
انعقاد ثاني جلسة محاكمة قادة الانقلابيين في عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"اتصالات الرياض" تستقبل متدربي كلية الهندسة التطبيقية للعام الحالي

Print
سيكملون عامهم التدريبي في تخصص هندسة المعلومات والشبكات والاتصالات

استقبلت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض أمس متدربي كلية الهندسة التطبيقية الذين سيكملون تدريبية في الكلية لهذا العام التدريبي في تخصص هندسة نظم المعلومات وتخصص هندسة الشبكات والاتصالات.

وتم التواصل مع المتدربين عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني ودعوتهم لحضور اللقاء الترحيبي .

حضر اللقاء عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة ووكيل الكلية للتدريب المهندس عبدالهادي المحمدي ورئيس قسم الحاسب الالي المهندس أحمد الطلحي وبعض المدربين الذين سيتولون تدريبهم في الكلية.

بدأ اللقاء بالترحيب بالمتدربين ومن ثم كلمة عميد الكلية والذي رحب بهم في مقرهم الجديد وتحدث عن الكلية وخدماتها ثم كلمة رئيس قسم الحاسب الآلي والذي أوضح لهم آلية التدريب في الكلية.

بعد ذلك قدم وكيل الكلية للتدريب عن بعض المعلومات الهامة للمتدربين عن طريق عرضها على الشاشة, مثل إنشاء رابط خاص بمتدربي كلية الهندسة التطبيقية على موقع الكلية وما يحتويه هذا الرابط من جداول وخطط خاصة للمتدربين ووسيلة التواصل مع المدربين داخل الكلية ووصف المقررات .

وبعدها تمت ضيافة المتدربين في بهو المسرح والانتقال الى جولة تعريفية بمباني وقاعات ومعامل الكلية التي سوف يتدربون فيها, وتمت الجولة على قسمين كل تخصص في جولة بمرافقة العميد والوكيل ورئيس القسم والمدربين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً

شبكة عيون الإخبارية