شاهد.. صهريج بترول يسير بسرعة جنونية متجاوزاً شاحنتين على طريق بيشة

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تجاوز الخط الأصفر وعاد بسرعة للخط الآخر مهدداً حياة رواد الطريق

وثَّق مواطنٌ، صباح اليوم، بالفيديو، قيام سائق شاحنة "صهريج" بترول يسير بسرعة جنونية على طريق "بيشة - خميس مشيط" بالقرب من خيبر الجنوب، ويتجاوز شاحنتين من الخط الأصفر على طريق غير مزدوج، والرجوع بسرعة للخط الأصفر الآخر؛ مشكلاً خطورة كبيرة على قائدي المركبات؛ وسط مطالبات بوجود رقابة على الطريق ومحاسبة المتهورين.

وأظهر المقطع تهور السائق الذي كان يقود الشاحنة بسرعة عالية متجاوزا شاحنة أخرى من الخط الأصفر والطريق بمسار واحد ذهابا وإيابا، مما شكل خطورة كبيرة على قائدي المركبات.

وطالب موثق المقطع الجهات المعنية بمحاسبة المخالفين وتشديد الرقابة على الطريق قبل أن تحدث كارثة، مستدلاً بحوادث عديدة حدثت خلال الفترة الماضية نتيجة تهور سائقي الشاحنات.