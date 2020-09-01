أبها.. تدخل عاجل نوعي ينقذ حياة مريضة من "الخلايا المتغيرة"

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جراحة ناجحة بمستشفى الولادة اقتضت استئصال الرحم واستغرقت ساعتين

أجرى فريق طبي مختص بقسم أمراض النساء والولادة وجراحة الحوض الترميمية في مستشفى أبها للولادة والأطفال، عملية جراحية لمريضة كانت تعاني من وجود خلايا متغيرة في الرحم .

وأجريت العملية بقيادة استشاري جراحة الحوض والمسالك البولية وجراحة المناظير النسائية الدكتور سعيد الساري ، واخصائية النساء والولادة الدكتورة ابتهال الجماعي، وكانت المريضة تعاني من وجود خلايا متغيرة في الرحم قد تتحول إلى خلايا غير حميدة، مما يتطلب التدخل الجراحي العاجل .

وفي التفاصيل، فقد تم استئصال الرحم بالكامل مع المبايض وفق ما تقتضيه المصلحة الطبية للمريضة، مع تنفيذ إجراءات طبية أخرى عبر المنظار، واستغرقت العملية قرابة ساعتين، لتغادر المريضة المستشفى بصحة جيدة - ولله الحمد - بعد مرور ٢٤ ساعة من التدخل الجراحي .

وقدم الدكتور سعيد الساري، شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير، مشيراً إلى أن مثل هذه العمليات الدقيقة يتم إجراؤها في مراكز متخصصة ومتقدمة، وتعتبر الأولى نوعها في منطقة عسير؛ وذلك بدعم من سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري ومتابعة المساعد العلاجي بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح ومدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور وليد السنافي.فريق طبي