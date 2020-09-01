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"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً

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"مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً "مدني الباحة" تحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 8 مساءً
بعد تنبيه الأرصاد" من أمطار ورياح على عدة محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: الحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وغامد الزناد وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.مدني الباحة أمطار حالة الطقس الأرصاد الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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