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تويتر.. هكذا يمكنك التأكد من اقتباس تغريدتك بنقرة واحدة

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تويتر.. هكذا يمكنك التأكد من اقتباس تغريدتك بنقرة واحدة تويتر.. هكذا يمكنك التأكد من اقتباس تغريدتك بنقرة واحدة
منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم طورت تقنية جديدة

تويتر.. هكذا يمكنك التأكد من اقتباس تغريدتك بنقرة واحدة

طورت منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر" تقنية جديدة يمكنها التأكد من اقتباس التغريدات بنقرة واحدة فقط.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أنه ستتم إضافة زر اقتباس التغريدة بين أزرار "عداد إعادة التغريد"، و"الإعجابات"، بحيث يمكن معرفة عدد الأشخاص الذين اقتبسوا تغريدة بنقرة واحدة.

كما يمكن من خلال تلك التقنية الجديدة، تحديد مَن يتم السماح له بالرد على تغريداته ومَن سيتم منعه.

يمكن أن تساعد هذه الميزة في تقليل مقدار الوقت الذي يقضيه الشخص في التعامل مع ردود البريد العشوائي أو الحجج غير ذات الصلة في سلسلة تغريدات، ولكن جعل تغريدات الاقتباس مرئية جداً.تويتر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية