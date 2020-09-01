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إغلاق 3 مصانع للخرسانة وفندقين بمكة لعدم وجود تراخيص

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خلال جولة رقابية لبلدية العزيزية.. والمالكي: تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات

إغلاق 3 مصانع للخرسانة وفندقين بمكة لعدم وجود تراخيص

أغلقت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، 3 مصانع للخرسانة والبلوك؛ لعدم وجود ترخيص للمصانع، وفندقين يعملان دون ترخيص نظامي.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الجولات الرقابية أسفرت عن إغلاق المصانع والفنادق المخالفة، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية؛ مؤكدًا استمرار الجولات الرقابية على المنشآت المخالفة في نطاق الأحياء السكنية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة كل الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

إغلاق 3 مصانع للخرسانة وفندقين بمكة لعدم وجود تراخيص

أمانة العاصمة المقدسة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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