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إصابات كورونا في تتخطى المليون

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إصابات كورونا في روسيا تتخطى المليون إصابات كورونا في تتخطى المليون
بعد تسجيل 4729 إصابة في آخر 24 ساعة

إصابات كورونا في روسيا تتخطى المليون

أفادت السلطات الصحية الروسية اليوم الثلاثاء، بأن عدد إصابات في البلاد وصل إلى مليون و48 حالة، بعد تسجيل 4729 إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفق " اليوم"، ذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا في تقريره اليومي، أن عدد الوفيات بكوفيد-19 زاد بواقع 123 حالة، ليبلغ 17299 حالة منذ بداية تفشي الوباء.

وأضاف التقرير أن 6318 مريضًا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي؛ مما رفع مجموع المتعافين إلى 815707، لتبقى هناك 167044 حالة نشطة.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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