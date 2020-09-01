أخبار عاجلة

حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
حاولت إسكاته برشوة 750 ألف دولار .. ضابط مخابرات سابق: قطر مولت الحوثيين لاستهداف السعودية -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
فيديو يتسبب بتوقيف امرأة في مطار أوكراني ومنعها من السفر مستقبلاً -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
بطاقة الوحدة (الآسيوية) في قبضة الهلال .. ومصير الاتحاد في ( يد) النصر -
4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد".. أمطار رعدية وأتربة مثارة ورياح نشطة -
شاهد.. دهس مسن في "قوز القنفذة" يجدد المطالبة بجسور مشاة -
انعقاد ثاني جلسة محاكمة قادة الانقلابيين في عدن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تبوك.. 10725 مستفيدًا من خدمات مركز "تأكد" منذ بدء عمله

Print
تبوك.. 10725 مستفيدًا من خدمات مركز "تأكد" منذ بدء عمله تبوك.. 10725 مستفيدًا من خدمات مركز "تأكد" منذ بدء عمله
تساعد الفحوصات على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى

تبوك.. 10725 مستفيدًا من خدمات مركز

قدّم مركز "تأكد" في تبوك خدماته لـ10725 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

يُذكر أن مراكز "تأكد" خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد -بإذن الله- خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة؛ علمًا بأن هذه الفحوصات تُبَيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

مصر تسجل 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

وزراء خارجية G20 يتعهّدون بتعزيز التعاون الدولي استجابةً لجائحة فيروس كورونا المستجد

وزراء خارجية G20 يتعهّدون بتعزيز التعاون الدولي استجابةً لجائحة فيروس كورونا المستجد

وزراء خارجية G20 يتعهّدون بتعزيز التعاون الدولي استجابةً لجائحة فيروس كورونا المستجد

وزراء خارجية G20 يتعهّدون بتعزيز التعاون الدولي استجابةً لجائحة فيروس كورونا المستجد

شبكة عيون الإخبارية