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أبل تستعد لصنع 75 مليون آيفون من الجيل الخامس هذا العام

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أبل تستعد لصنع 75 مليون آيفون من الجيل الخامس هذا العام أبل تستعد لصنع 75 مليون آيفون من الجيل الخامس هذا العام
إلى جانب تطوير طرازات للساعات الذكية الجديدة وآيباد إير الجديد

أبل تستعد لصنع 75 مليون آيفون من الجيل الخامس هذا العام

طلبت شركة "أبل" من الموردين صنع 75 مليون جهاز آيفون من الجيل الخامس على الأقل في وقت لاحق من هذا العام، إلى جانب تطوير طرازات للساعات الذكية الجديدة وآيباد إير الجديد وصنع هومبود أصغر.

وذكرت وكالة بلومبرغ، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الشركة تتوقع أن تصل شحنات الجيل الجديد من أجهزة آيفون إلى 80 مليون وحدة في عام 2020.

ووفق سبوتنك عربي تستعد أبل أيضاً لإطلاق آيباد إير جديد بشاشة تشبه شاشة آيباد برو، وإصدارين جديدين لساعات أبل الذكية وأول سماعات فوق الأذن على غرار التي لدى علامة بيتس التجارية.

ورغم أن الجائحة أضرت بالاقتصاد العالمي بشكل كبير إلا أن أبل تشهد طلباً قوياً لأجهزة آيفون وآيباد وماك من الأشخاص الذين يعملون ويدرسون عن بُعد.

كما حطمت عائدات أجهزة آيفون توقعات وول ستريت في الربع الأخير.. وأكثر من نصف مبيعات أبل هي مبيعات الهواتف حتى إن الرقم يصل إلى 60 في المئة أيام العطلة.

وارتفعت أسهم شركة أبل بنسبة 76 % هذا العام، مما يجعلها أول شركة أمريكية تتجاوز قيمتها السوقية تريليونَي دولار.شركة أبل أبل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية