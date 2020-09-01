تنبيه "الأرصاد" لنجران و6 محافظات تابعة يتفاعل بتحذير من "المدني"

★ ★ ★ ★ ★

دعت إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول واتخاذ التدابير

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبّهت، اليوم، من أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل مدينة نجران ومحافظات: بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.حالة الطقس الأرصاد