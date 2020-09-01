إحساس بحرارة أعلى.. الحصيني عن "طقس اليوم والليلة": هنا الهطولات

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة على معظم المناطق ورطوبة تعطي إحساساً بأن الحرارة أعلى مما هي.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم الثلاثاء 1442/1/13هـ وليلة الأربعاء -بإذن الله- أمطار من خفيفة لغزيرة على مرتفعات مكة والمدينة وعسير والباحة وجازان ونجران وعُمان واليمن وجنوب الرياض والشرقية".
وتابع: "رياح متوسطة على الشرقية وتبوك والساحل الغربي".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- تكوُّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات: نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة؛ تمتد إلى مرتفعات: المدينة المنوّرة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتَي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: جازان، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تشمل الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.حالة الطقس الأرصاد أمطار