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المعارضة في لبنان تعلن خطة لمعالجة أزمات البلاد

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المعارضة في لبنان تعلن خطة لمعالجة أزمات البلاد المعارضة في لبنان تعلن خطة لمعالجة أزمات البلاد

وكانت هذه المجموعات الناشطة في إطار حركة الاحتجاج غير المسبوقة التي اندلعت في لبنان في أكتوبر من العام الماضي، عاجزةً حتّى الآن عن إظهار وحدة في ما بينها.

وألقى ممثّلو تلك المجموعات والأحزاب كلمات في ساحة الشهداء ببيروت، والتي كانت مركز الحراك الاحتجاجي غير المسبوق الذي شهده لبنان، والناقم على الطبقة السياسيّة مجتمعةً والمطالب برحيلها ، بحسب "سكاي نيوز" .

كما جاء في وثيقة مشتركة لتلك المجموعات المعارضة تمّت تلاوتها على المنصّة، أنّ ما تشهده البلاد حاليًّا سببه "جشع" النظام السياسي.

وفشلت الحكومات المتتالية التي شُكّلت في ظلّ النظام السياسي القائم، في تلبية المطالب الشعبيّة لجهة تحسين الظروف المعيشيّة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء المكلّف تصريف الأعمال حسّان دياب استقالت في العاشر من أغسطس إثر انفجار مروّع في مرفأ بيروت خلّف ما لا يقلّ عن 188 قتيلاً، وحمّلت فئة كبيرة من اللبنانيّين الطبقة السياسيّة المتّهمة بالفساد والإهمال مسؤوليّته.

وعدّدت المجموعات المعارضة البنود الرئيسيّة لبرنامجها الذي يضمّ إصلاحات شاملة تدفع باتّجاه إرساء نظام سياسي غير طائفي ونموذج اقتصادي أكثر استدامة.

وقال ناجي أبو خليل، عضو حزب الكتلة الوطنيّة المعارض الذي يدعم الحركة الاحتجاجيّة، إنّ "هذه اللحظة هي في منتهى الأهمّية، لأنّها تظهر أنّ 30 مجموعة مختلفة قد تحدّثت بصوتٍ واحد، وهو ما يُبطل مزاعم بأنّه لا توجد معارضة".

وأضاف "هذه خطوة أولى نحو إنشاء جبهة منظّمة تكون قادرة على الارتقاء إلى مستوى تحدّي الأزمة التي يمرّ بها لبنان، وإلى مستوى توقّعات الشعب اللبناني".

وعقدت المجموعات المعارضة اجتماعات مكثّفة منذ انفجار 4 أغسطس، في مسعى لوضع لائحة بأسماء شخصيّات يمكن أن تشكّل حكومة انتقاليّة كفؤة ومستقلّة.

وصرّح حسن سنو من مجموعة "مسيرة وطن" المعارضة، لوكالة فرانس برس "لدينا أسماء. نحن مستعدّون"، مضيفا أنّ "هذه الليلة تشكل خطوة مهمة للغاية".

 

جي بي سي نيوز

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