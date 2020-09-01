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متقاعدو "تعليم عسير" يشكون عدم صرف رواتبهم للشهر الماضي

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متقاعدو "تعليم عسير" يشكون عدم صرف رواتبهم للشهر الماضي متقاعدو "تعليم عسير" يشكون عدم صرف رواتبهم للشهر الماضي
مانع لـ"سبق": خلل فني وراء ذلك والصرف مع مستحقات الشهر الجاري

متقاعدو

تسبب خلل فني في عدم نزول رواتب منسوبي تعليم عسير المتقاعدين بتاريخ 26/12/1441 عن عدد من الأيام الفعلية المستحقة لهم ما أدى إلى تذمر وتضرر المستفيدين بسبب الأعباء والمصاريف المترتبة عليهم والمستحق سدادها.

واستنكر المتضررون عدم صرف مستحقاتهم المتبقية أسوة ببقية إدارات تعليم المملكة التي نجحت في إيداع الفروق والمستحقات المالية لمتقاعديها في موعدها ومع راتب الشهر الماضي مطالبين بتدخل وزير التعليم لحل المشكلة حيث إن تأخير تلك المستحقات إلى الشهر القادم سيترتب عليه أضرار كبيرة بهم.

وقال المتحدث الرسمي لتعليم عسير محمد بن مانع آل يحيى لـ"سبق"، إن خللا تقنيا في النظام أدى إلى تأخر الصرف وعملت الإدارة على إعداد المسيرات اللازمة للصرف مع راتب الشهر الجاري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية