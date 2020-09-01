"الفيصل" يجتمع بمجلس شباب وفتيات منطقة جازان .. ويلتقي رؤساء أنديتها

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استمع خلال اللقاء لآراء ومقترحات شباب وشابات المنطقة

بحضور نائب أَمير منطقة جازان، الأمير محمد بن عبد العزيز، التقى وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم، خلال زيارته لجازان بشباب وفتيات المنطقة.

واستمع"الفيصل" خلال اللقاء لآراء ومقترحات شباب وشابات المنطقة، وأبرز ما يرونه مناسبًا لتعزيز مواهبهم، معربًا عن شكره لما تم طرحه وحرصهم على تنمية قدراتهم ومواهبهم بما يخدم الوطن الغالي.

كما أعلن "الفيصل" خلال اللقاء أنه سيتم تنظيم ماراثون في المنطقة، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لألعاب القوى، وكذلك العمل على إنشاء أول نادٍ للرياضات البحرية بالمنطقة، بالتنسيق مع إمارة المنطقة واتحاد الرياضات البحرية، إضافة إلى إقامة برامج وفعاليات رياضية منوعة، بهدف نشر ممارسة الرياضة بين أفراد المجتمع.

من جهة أخرى، اجتمع وزير الرياضة برؤساء أندية منطقة جازان خلال زيارته للمنطقة، إذ ناقش أبرز المعوقات والاهتمامات الرياضية لأهـالي المنطقة والمهتمين بالرياضة بشكل عام، كما اطلع على أبرز المشاكل التي تواجهها أندية المنطقة وسبل تطوير الجانب الرياضي فيها، وبحث سبل وأساليب نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين المجتمع، بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

كما تخللت زيارة "الفيصل" لمنطقة جازان اليوم عدد من المنشآت الرياضية، حيث زار مدينة الملك فيصل الرياضية، برفقة الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان، وتفقد مرافق المدينة ووقف على احتياجاتها، قبل أن يتوجه لزيارة نادي التهامي والاجتماع مع منسوبيه، ومناقشة أهم التطورات الرياضية والخطط المستقبلية، لتحقيق الأهداف المنشودة المتوازية مع تطلعات وزارة الرياضة.