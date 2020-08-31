مكة .. إصابة قائد مدرسة و4 من الكادر الإداري بفيروس كورونا المستجد

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باقي الموظفين الإداريين حجزوا موعدًا لإجراء المسحة للتأكد من سلامتهم

علمت "سبق" من مصادرها بتأكد إصابة أسرة تعليمية من مدرسة الحديبية الثانوية بمكة المكرمة بفيروس كورونا المستجد، حيث شملت الإصابة قائد مدرسة والوكيل والمرشد الطلابي ومحضر المختبر بعد شعوره بأعراض الإصابة بالفيروس نهاية الأسبوع الماضي.

وتفصيلاً؛ أوضحت المصادر أنه مع بداية الدوام الأسبوع الماضي شعر "وكيل المدرسة" ببعض الأعراض، يوم الثلاثاء الماضي، فقام بأخذ مسحة للتأكد من أسباب الأعراض، وخرجت نتيجة العينة إيجابية، وتأكدت إصابته بفيروس كورونا ثم بعد ذلك توالت الأعراض على بقية الأسرة التعليمية والإدارية، ثم تأكدت إصابة المرشد الطلابي ومحضر المختبر وإداري بفيروس كورونا، ثم أخيرًا تأكدت إصابة قائد المدرسة اليوم وبعد أخذ مسحة التي أكدت إصابته.

من جانب آخر، بادر باقي الموظفين الإداريين بحجز موعد لإجراء المسحة للتأكد من سلامتهم من فيروس كورونا بعد مخالطتهم السابقة.