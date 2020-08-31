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"كفاءة" يوجِّه المستهلكين برسائل توعوية قبل وبعد شراء المكيفات

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"كفاءة" يوجِّه المستهلكين برسائل توعوية قبل وبعد شراء المكيفات "كفاءة" يوجِّه المستهلكين برسائل توعوية قبل وبعد شراء المكيفات
من ضمنها اختيار سعة التبريد المناسبة للغرفة وتنظيف الفلتر كل أسبوعَيْن

وجَّه المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" ضمن رسائله التوعوية "مكيفك يفزع لك" نصائح عدة لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة.

وجاءت النصائح عبر مجموعتين، الأولى تأتي قبل شراء أجهزة التكييف، وتتمثل في:

1- اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة.

2- التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة.

3- كلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة إلى الأخضر زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.

أما مجموعة النصائح الثانية فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في:

1- تثبيت درجة حرارة المكيف على "24 درجة مئوية" كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح.

2- إطفاء المكيف عند مغادرة المكان.

3- تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين.

4- إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية