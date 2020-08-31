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إسطنبول.. قالن وجيفري يبحثان الملف السوري

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إسطنبول.. قالن وجيفري يبحثان الملف السوري إسطنبول.. قالن وجيفري يبحثان الملف السوري

جي بي سي نيوز :- بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، مع المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، الأزمة السورية والقضايا الإقليمية.

وذكر مراسل الأناضول، أن قالن التقى جيفري والوفد المرافق له، الجمعة، في قصر "مابين" بإسطنبول، وأن الاجتماع استمر قرابة ساعة ونصف الساعة.

وتناول الجانبان الأزمة السورية وعلى رأسها الوضع الراهن في إدلب (شمال غرب) والعملية السياسية وأعمال اللجنة الدستورية ومكافحة الإرهاب واللاجئين، والقضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على تصميم تركيا بشأن الحفاظ على منطقة "خفض التصعيد" بادلب على الرغم من عدوان النظام السوري وانتهاكاته لوقف إطلاق النار.

وتم الاتفاق في الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتسريع عمل اللجنة الدستورية، وتأسيس بيئة لانتخابات حرة وعادلة، وضمان العودة الطوعية والآمنة للاجئين، في مواجهة محاولات النظام تقويض العملية السياسية.

وجرى التأكيد على عدم قبول جميع أشكال الدعم للمنظمات الإرهابية، وتم إبلاغ الجانب الأمريكي على وجوب الكفاح المشترك ضد كل التنظيمات الإرهابية بما في ذلك "داعش"، و"بي كا كا/ب ي د/ي ب ك".

والأربعاء وصل جيفري، العاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، لإجراء مباحثات رسمية مع مسؤولين بالبلاد.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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