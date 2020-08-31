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الطائف.. حملة حكومية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية في الأسواق

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تم تحرير مخالفات بحق غير الملتزمين

الطائف.. حملة حكومية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية في الأسواق

شاركت صحة الطائف اليوم "الشرطة والأمانة" في حملة رصد ميدانية، شملت المحال في عدد من المجمعات التجارية؛ وذلك لمتابعة تطبيق البرتوكولات الوقائية لمنع انتشار من خلال منع التجمعات والزحام داخل المحال، والالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق بروتوكولات محال تجارة الجملة والتجزئة والمولات والمراكز التجارية.

وحُررت خلال الحملة مخالفات لأشخاص لم يلتزموا بتطبيق التباعد الجسدي، ولبس الكمامة، فيما قدمت فرق الصحة رسائل توعوية للمواطنين والمقيمين، شُدِّد فيها على أهمية الالتزام بالإجراءات والإرشادات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

وكان للحملات المكثفة التي تنفذها الجهات المعنية بالطائف الأثر الإيجابي في بث الوعي لدى المواطن والمقيم نحو التقيد بالاحترازات الوقائية.

وعلمت "سبق" أن حملات الرصد ستستمر، وتستهدف المواقع، منها المجمعات التجارية وبعض الأسواق التي تزداد بها أعداد مرتاديها، وصولاً لالتزام كامل بالإجراءات الوقائية، هدفه القضاء على فيروس كورونا.

الطائف.. حملة حكومية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية في الأسواق

الطائف.. حملة حكومية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية في الأسواق

الطائف.. حملة حكومية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية في الأسواق

الطائف.. حملة حكومية لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية في الأسواق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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