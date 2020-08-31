تجاوز جدة بثنائية .. الباطن يقترب من الصعود لدوري الكبار

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في افتتاح الجولة 34 من دوري الأمير محمد بن سلمان

اقترب الفريق الكروي الأول بنادي الباطن للصعود لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ، حيث يحتاج لـ 3 نقاط فقط للصعود" رسمياً " ، بعد تغلبه، مساء اليوم الاثنين، على مضيفه جدة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الـ 34 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .

ورفع الباطن رصيده إلى 69 نقطة في المركز الأول قبل 4 جولات من النهاية.

وعلى ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء تغلب القادسية على النجوم 2-0، ليرفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث.

وفي حائل تعادل الطائي مع ضيفه أحد 1-1.

وفي الخرج عاد الخليج بثلاث نقاط ثمينة بعد تغلبه على مستضيفه الشعلة 2-0.

وفي بقية المباريات تعادل حطين مع ضيفه نجران 2-2، والأنصار مع النهضة بذات النتيجة.