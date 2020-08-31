"الإمارة" تكرم جمعية إكرام في نهاية حملة براً بمكة

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أطلقها مستشار خادم الحرمين مع تفشي فيروس كورونا

كرمت إمارة منطقة مكة المكرمة- ممثلة في لجنة السقاية والرفادة- جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة ضمن الجهات الفاعلة والمميزة في حملة برا بمكة، والتي كان قد أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، مع تفشي أزمة فيروس كورونا.

وقال الرئيس التنفيذي للجنة السقاية والرفادة محمد مهدي الحارثي: "اليوم نكرم جمعية إكرام لحفظ الطعام بمكة، وأحمد المطرفي بصفته الشخصية كعضو في اللجنة التنفيذية للجنة السقاية والرفادة، وذلك بمناسبة انتهاء حملة براً بمكة والجهود الكبيرة والأعمال المميزة التي قدمها لضيوف الرحمن وقاطني مكة".

وفي كلمة له، أعرب مدير جمعية إكرام الشيخ أحمد حربي المطرفي عن شكره لولاة الأمر على دعمهم السخي للقطاع الثالث وتشجيع القائمين عليه وقال: "هذا التكريم للجمعية إنما هو تكريم لداعمي الجمعية وكل الباذلين معها والمانحين لها".