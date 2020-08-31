"نيوم" تفتح باب القبول للمرحلة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف

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يستهدف حديثي التخرج من الثانوية من أبناء وبنات المنطقة.. والتقديم على مدى أسبوع

أعلنت نيوم عن فتح باب التسجيل للدفعة الثانية من برنامج الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف لمرحلة البكالوريوس في مختلف قطاعات نيوم, ويستمر على مدى أسبوع.



وأوضحت نيوم، أن البرنامج يستهدف الطلاب والطالبات حديثي التخرج من الثانوية من أبناء وبنات منطقة تبوك ونيوم، وفقاً لمعايير دقيقة , ويمكن للمهتمين بمعرفة المزيد حول كيفية التقديم واختيار التخصصات عبر الموقع الإلكتروني للمسؤولية الاجتماعية على الرابط التالي csr.NEOM.com , مشيرةً إلى أن البرنامج يتيح الابتعاث في العديد من المسارات، من خلال فتح المجال أمام الطلاب المبتعثين لدراسة 30 تخصصاً، منها علوم البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي وهندسة الروبوتات , ويمكنهم أيضاً مواكبة تطلعات نيوم لتكون وجهة محورية لمستقبل قطاع الطيران والسفر العالمي من خلال دراسة تخصصات إدارة الطيران وإدارة عمليات المطارات وهندسة الطيران، وغيرها من التخصصات في قطاعات الرياضة والصحة والهندسة وتكونولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وأكدت نيوم أن البرنامج يعكس التزامها بالاستثمار في القدرات العلمية لأبناء وبنات المجتمع المحلي عبر اكتشاف مواهب المتقدمين واستقطابهم وتوجيههم إلى دراسة تخصصات متنوعة، لتنمية قدراتهم العلمية في أفضل 100 جامعة حول العالم، مع تعزيز مهاراتهم اللغوية والحياتية والعملية، لقيادة تواكب طموحاتهم وتحقق رؤية نيوم لتكون وجهة عالمية، تتبنى صناعة المستقبل.

ويشارك نيوم في إعداد رحلة الابتعاث الخارجي شركاء من جهات ومؤسسات مرموقة محلية ودولية، تضم وزارة التعليم وجامعة فهد بن سلطان ومؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة)، إلى جانب مؤسسة "iie" التعليمية العالمية , كما تعمل نيوم بشكل وثيق مع الشركاء لاختيار المبتعثين والمبتعثات وتهيئتهم لاستكمال متطلبات الدراسة في الجامعات العالمية الأكثر تطوراً وابتكاراً، في دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا وكوريا الجنوبية وسنغافورة واليابان وغيرها.

وتقوم آلية عمل البرنامج على اختيار 50 طالباً وطالبة هذا العام من المتميزين، وتقديم منح دراسية لهم من أجل تمكينهم وتعليمهم في أرقى جامعات العالم من أجل تطوير خبراتهم ومهاراتهم التي تتطلبها وظائف المستقبل في قطاعات نيوم الأساسية الستة عشر, تبدأ الرحلة بالتحاق الطلبة المقبولين ببرنامج السنة التحضيرية في مدينة تبوك لمدة عام لتعلم اللغة الإنجليزية والتحضير لاختبارات اللغة الإنجليزية العالمية مثل التوفل، إلى جانب مهارات القيادة والتواصل وإعدادهم لمواصلة تعليمهم في أحد أرقى الجامعات في العالم عند اجتيازهم السنة التحضيرية , وسيشرف على برنامج السنة التحضيرية كل من برنامج موهبة وجامعة فهد بن سلطان، كما سيتلقى الطلاب خلال السنة التحضيرية تدريباً على المهارات الرقمية من قبل الأكاديمية السعودية الرقمية تشمل مجالات الشبكات والبرمجة وعلوم وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والبلوكتشين.

ويمثل برنامج نيوم للابتعاث الخارجي فرصة فريدة لحديثي التخرج من المدارس الثانوية، وبخاصة من أبناء المجتمع المحلي، ليكونوا جزءاً من فريق عمل نيوم من الحالمين والمنجزين عند التحاقهم بوظائفهم بعد تخرجهم من الجامعة , كما أنه يمنحهم فرصة لريادة الابتكار والإلهام في قطاعات نيوم المختلفة , ويعد البرنامج أحد مبادرات نيوم للمسؤولية الاجتماعية، التي تركز اهتمامها على دعم الموهوبين من أبناء وبنات المجتمع المحلي , بهدف تحفيز نمو المنطقة وتعزيز المشاركة في بناء المستقبل الواعد الذي تجسّده نيوم , كما يمهد المبتعثون والمبتعثات الطريق لإطلاق قدرات مشروع نيوم والإمكانات الاقتصادية للمنطقة.

وكانت نيوم سبق وأن أطلقت برنامجها المميز للابتعاث الخارجي عام 2019 للوصول إلى ابتعاث 250 طالباً وطالبة بحلول عام 2024.