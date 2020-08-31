شاهد.. طلاب يستمعون للنشيد الوطني ويؤدون التمرينات الرياضية من منازلهم

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أحدهم قال إنه لم يشعر باختلاف بين الصف الافتراضي والمدرسي

نشرت وزارة التعليم عبر حسابها بتويتر @moe_gov_sa مقاطع فيديو من إنتاج إدارات التعليم تعكس أجواء التعليم عن بُعد في المنزل والتي اتسمت بالتفاعل والجدية واستعداد الطلاب للالتقاء بمعلميهم عبر منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية مع بداية عام دراسي استثنائي.

وتفصيلاً، ظهر في مستهل مقطع أنتجته إدارة الإعلام والاتصال بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك طالباً وهو يقف أمام جهاز الكمبيوتر مرتدياً الثوب ويستمع بهمة واهتمام إلى النشيد الوطني، بينما طالب آخر يؤدي الحركات الرياضية بنشاط وحماس مع معلم التربية البدنية خلف شاشة جهازه، وطالبة مرتدية زيها المدرسي وقد جلست ممسكة بقلمها وهي تستمع باهتمام وإصغاء لشرح المعلم من إحدى قنوات عين التعليمية.

وأظهر فيديو من إنتاج إدارة الإعلام والاتصال بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الشرقية اهتمام وتفاعل أولياء الأمور بإنجاح عملية التعلم عن بعد من خلال استعراض دروس أبنائهم عبر منصة مدرستي، وأكد عائض العتيبي ولي أمر احد الطلاب بأن دور الاسر في هذه المرحلة مهم جداً مشيراً إلى وضع برنامج متابعة يومية وأسبوعية لمساعدة أبنائهم للحصول على أعلى الدرجات العملية.

وأوضح الطالب محمد العتيبي أنه هيأ نفسه ذهنيا وعقليا لتلقي العلم وشرح طريقة تلقيه للدروس عبر القنوات التعليمية موضحاً أنه لم يشعر باختلاف بين الصف الافتراضي والمدرسي.

وأكد مقطع من إنتاج إدارة العلاقات العامة والإعلام بإدارة تعليم الطائف أن المدرسة الداعم الفني الأول للطلاب وأولياء أمورهم؛ للدخول إلى #منصة_مدرستي اذ يقدم قادة المدارس والادرايون شرحا للمستفيدين من طلاب وأولياء الأمور عن كيفية التسجيل والدخول للمنصة.

وأوضح الطالب خالد الزهراني أنه بدأ عامه الدراسي من خلال الدخول لمنصة مدرستي ودعمه بمتابعة قنوات عين، ووصفت الطالبة وسن القحطاني التي تدرس بالصف الثالث الابتدائي حضورها درس العلوم من خلال منصة مدرستي بالممتع والسهل.

وهيأت وزارة التعليم ٢٣ قناة تعليمية (عين الفضائية) لبث الدروس وفق جدول دراسي، من بينها ثلاث قنوات للتربية الخاصة، وأرشفتها في (اليوتيوب) للرجوع لها في أي وقت، حيث يمكن للطالب الذي لا يتوفر لديه جهاز ذكي أو خدمة إنترنت تلقي دروسه من خلال قنوات عين على التردد (عربسات: 12437 / عمودي 27500).

ويستفيد من منصة مدرستي أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من ٢٥٠ ألف فصل افتراضي يومي، إلى جانب ٥٢٥ ألف معلّم ومعلّمة، وأولياء الأمور، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين، حيث يتفاعلون في رحلة تعليمية متعددة المسارات، والمهام، والأدوار.

وتبدأ رحلة الطالب في منصة مدرستي بالدخول للمنصة، والاستماع للنشيد الوطني، وإجراء التمارين الرياضية الخفيفة، ثم استعراض الجدول الدراسي، والدخول للفصل الافتراضي مع المعلّم، والتفاعل معه من خلال تحضيره، وأثناء عملية الشرح، وإعداد التكليفات والاختبارات، إلى جانب الاستفادة من المحتوى الرقمي لإثراء معارفه ومهاراته عبر سلسلة من الفيديوهات والأسئلة المتنوعة.