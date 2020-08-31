متجر HUAWEI AppGallery يواصل التوسّع ويضيف تطبيق Jeeny لتسهيل التنقل اليومي للعملاء

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تعاونت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين مع Jeeny، تطبيق تجول مقره الشرق الأوسط ويقدم خدمات متعددة لتيسير الاحتياجات اليومية للمستهلك مثل النقل، والمعاملات المالية الإلكترونية كتعبئة المحفظة، والتنقل وغير ذلك الكثير؛ وذلك في إطلاق تطبيق Jeeny على متجر HUAWEI AppGallery المتكامل تمامًا مع ميزات خدمات هواتف هواوي - Huawei Mobile Services (HMS).

وشُيّد تطبيق Jeeny بمفهوم الرحلات، ويريد التغيير والارتقاء بطريقة تنقل الأشخاص. كما يقدم خدمات ذات قيمة إضافية تُسهل عمليات الطلب. ومع وجود Jeeny على متجر HUAWEI AppGallery، يمكن للمستخدمين حجز رحلاتهم بطريقة موثوقة ودقيقة فيما يتلقون خدمات نهائية سريعة.

وتوفر إضافة تطبيق Jeeny إلى قائمة متزايدة باستمرار من تطبيقات الهاتف المحمول الأساسية على متجر HUAWEI AppGallery، للمستهلكين المزيد من الخيارات للاختيار من بينها فيما يتعلق بالنقل والتنقل. وتم دمج التطبيق مع ميزات HMS (خدمات هواتف هواوي) مثل خرائط هواوي - HUAWEI Map

و Location Kit لتوفير موقع دقيق عند حجز الرحلات وتتبع الموقع والمزيد.

ويتميز متجر HUAWEI AppGallery بالتطبيقات المبتكرة التي تم تطويرها خصيصًا لفتح قدرات البرامج والاعتدة المتقدمة لأجهزة هواوي الذكية. ويتم إنشاء جميع التطبيقات في متجر HUAWEI AppGallery باتباع نهج "الأمان أولاً"، ويتم اختبارها بدقة قبل إطلاقهم على المنصة، مما يضمن امتلاك التطبيقات لأعلى معايير حماية البيانات وأمانها.

وتضمن تلك الإجراءات حصول المستخدمين على أفضل تجربة ممكنة من التطبيقات التي تعمل على أجهزتهم الذكية من هواوي. ويُغطي نظام Huawei Mobile Services أكثر من 170 دولة ومنطقة، ويوفر خدمات لأكثر من 650 مليونًا يستخدمون أجهزة هواوي الذكيّة. وتجاوز عدد المستخدمين النشطين شهريًا لمتجرHUAWEI AppGallery 420 مليونًا منذ إطلاقه الرسمي في إبريل 2018.

ويتوفر تطبيق Jeeny للتنزيل على متجر HUAWEI AppGallery، والذي أثبت نفسه بسرعة كواحد من أفضل ثلاثة متاجر عالمية للتطبيقات من خلال التزامه بتزويد المستخدمين بتجارب تنزيل تطبيقات عالية الجودة. يسمح هذا النهج لتوزيع التطبيقات العالمية والمحلية لمتجر HUAWEI AppGallery بتقديم توصيات تطبيقات ذكية بناءً على موقع المستخدمين. ويمكن للمستخدمين بعد ذلك الاستمتاع بالتطبيقات الأكثر شيوعًا والأنسب بناءً على احتياجاتهم.

وللاستفادة من تطبيق Jeeny، استخدم الرمز - HuaweiJY عند الخروج. ويمنح العرض خصم 30 ٪ (حتى 15 ريال سعودي)، وسيكون متاحًا لرحلة واحدة. وتمتد فترة العرض من 27 أغسطس حتى 17 سبتمبر 2020.

ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات من خلال زيارة الرابط: bit.ly/32x9xoy