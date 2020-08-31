41 قتيلاً في انهيار أرضي وسيول تجتاح الهند

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الأمطار الغزيرة شردت الآلاف

أفاد مسؤولون اليوم الاثنين بأن 41 شخصًا لقوا حتفهم في انهيار أرضي وسيول، نتجت من أمطار غزيرة في الهند الأسبوع الماضي مع دخول موسم الأمطار آخر مراحله بعد أن أودى بحياة المئات في جنوب آسيا.

وفي ولاية جوجارات غرب الهند توفي 14 في الأيام القليلة الماضية في وقائع مختلفة مرتبطة بالسيول، وفقًا لـ"رويترز".

وبيّنت الحكومة المحلية أن منسوب الأمطار في جوجارات جاء أعلى 10 في المئة من المتوسط في فترات الأمطار الطويلة.

وفي ولاية أوديشا شرق الهند قُتل 17 شخصًا الأسبوع الماضي بسبب الأمطار التي شردت الآلاف، وأثرت على أكثر من نصف مليون من السكان.

وتوفي المئات في ولاية آسام في شمال شرق البلاد، وفي بنجلادش المجاورة خلال موسم الأمطار الحالي.

وقُتل عشرة أشخاص، بينهم أربعة أطفال، عندما طمر انهيار أرضي خمسة منازل في غرب نيبال.