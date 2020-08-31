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هل ينتقل "مسعود أوزيل" لنادي "النصر" ؟

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هل ينتقل "مسعود أوزيل" لنادي "النصر" ؟ هل ينتقل "مسعود أوزيل" لنادي "النصر" ؟
بعد تردد أنباء عن المفاوضات بين الطرفين

هل ينتقل

فجّرت صحيفة "fanatik” التركية مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلنت عن وجود عرض ضخم من قبل نادي النصر للتعاقد مع الدولي الألماني مسعود أوزيل.

وقالت الصحيفة: إن إدارة النصر تواصلت مع وكيل اللاعب، وعرضت عليه انضمام أوزيل للنصر نظير راتب سنوي يبلغ 20 مليون دولار.

وكان أوزيل خارج حسابات أرتيتا المدير الفني لنادي الأرسنال الموسم الماضي.

ويملك النصر حتى الآن 8 لاعبين أجانب بعد التعاقد مع الظهير الكوري الجنوبي كيم جين سو، وفي حال ضم أوزيل سيتعين عليه التخلي عن لاعبين.مسعود أوزيل النصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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