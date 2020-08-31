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مدرب الهلال "رازفان": طالبت ببديل لـ"إدواردو".. وهدفنا القادم كأس الملك

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مدرب الهلال "رازفان": طالبت ببديل لـ"إدواردو".. وهدفنا القادم كأس الملك مدرب الهلال "رازفان": طالبت ببديل لـ"إدواردو".. وهدفنا القادم كأس الملك

مدرب الهلال

قال المدير الفني لفريق الهلال الكروي الأول، الروماني رازفان لوشيسكو، إنه عانى من ضغط كبير في الملاعب بسبب المنافسة القوية، ورغبة ناديه في الفوز بالألقاب باستمرار محلياً وقارياً.

وقال "لوشيسكو" في تصريحات لصحيفة "GSP" الرومانية، الاثنين: "احتفلت بعض الشيء بعد تحقيق لقب الدوري، لقد كانت بطولة مهمة جداً، لأنها جاءت بعد فترة من تحقيق لقب دوري أبطال آسيا".

وأبدى الروماني رغبته في الاستمرار مع الهلال حتى نهاية عقده، مؤكداً أنه لا وقت للراحة لأن الفريق يريد إنهاء الموسم بشكل مميز، والحصول على بطولة كأس الملك أيضاً.

وأكد "رازفان" أنه طلب لاعبًا أجنبياً جديداً خلال الميركاتو الصيفي، بعد مغادرة البرازيلي كارلوس إدواردو.مدرب الهلال رازفان لوشيسكو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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