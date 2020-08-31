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شاهد.. إطلالة طفولية بريئة وواثقة لطفلة سعودية تنتشر بمواقع التواصل وتخطف إعجاب المشاهدين

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شاهد.. إطلالة طفولية بريئة وواثقة لطفلة سعودية تنتشر بمواقع التواصل وتخطف إعجاب المشاهدين شاهد.. إطلالة طفولية بريئة وواثقة لطفلة سعودية تنتشر بمواقع التواصل وتخطف إعجاب المشاهدين
"مسك العنزي": انتهى! و"جواهر" خالتي وأحب أن أغيظها!

شاهد.. إطلالة طفولية بريئة وواثقة لطفلة سعودية تنتشر بمواقع التواصل وتخطف إعجاب المشاهدين

خطفت الطفلة "مسك العنزي" (5 سنوات) من مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، إعجاب المشاهدين وسلبت قلوبهم من خلال إطلالتها الطفولية البريئة والواثقة من نفسها على برنامج "صباح العربية"، إذ اشتهرت بمواقع التواصل الاجتماعي بخفة ظلها، وعبرت من خلال فيديوهات عن استفزازها من شخصية اسمها "جواهر".

وكشفت الطفلة للقناة بأن جواهر هي خالتها وتحب أن تغيظها..!

وتفاءلت "مسك" بنهاية فيروس كورونا الجديد، مشيرة بأنها تحب الرقص، إذ كانت ترقص بشكل عفوي، وانتشر المقطع، وبعدها وضعوا لها حساباً في السناب شات، لافتة بأنها إذا كبرت تريد أن تصبح طبيبة لتعالج الناس.

ووصفت الطفلة "مسك" لقاءها بفنان العرب محمد عبده بأنه "مرّه وناسة"، مشيرة إلى أنها طلبت من أمها أن تصبح مشهورة، والآن حظيت بالشهرة، إذ كلما كانت في مكان عام يطلب الناس التصوير معها. الطفلة مسك العنزي مدينة عرعر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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