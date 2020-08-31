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الأردن: 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الأردن: 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأردن: 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا
ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2034

الأردن: 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2034 إصابة.
وقال وزير الصحة الدكتور سعد جابر: إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ22 أردنيا قادمين من الخارج، و46 حالة سُجلت في عمان والزرقاء، مبينا في الوقت نفسه تسجيل 43 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1511 حالة شفاء.الأردن الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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