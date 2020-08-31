"البندر": الهلال أنجح الأندية الآسيوية والعربية بـ60 بطولة ويزيد

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قال: إنه الاسم الذهبي في الكرة السعودية والقدوة في الرياضة

يؤكد الكاتب الصحفي فهد البندر أن الهلال السعودي أحد أنجح الأندية الآسيوية والعربية، وقد تجاوز الجميع حين حقق 60 بطولة وربما تزيد، وأنه الاسم الذهبي في الكرة السعودية والقدوة في الرياضة بشكلٍ عام، يقف شامخاً مزهوّاً، ترقبه عيون المحبين وتنبض بحبه أفئدتهم، يأتي ذلك تعليقًا على تتويج الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، يوم السبت الماضي.

أنجح الأندية بـ 60 بطولة

وفي مقاله "الهلال .. ابن الوطن البارّ" بصحيفة "عكاظ"، يقول البندر: "الهلال السعودي أحد أنجح الأندية الرياضية في الوطن العربي، وله عشاق من المحيط إلى الخليج، تنبض قلوبهم بحبه ويهتفون باسمه ليل نهار، ويفتخرون به ويرونه متعة الناظر وحبيب الجماهير.. هذا النادي الستيني، حين نقارنه بأقرانه، نجد أنه تجاوز الجميع حين حقق 60 بطولة وربما تزيد، عندما يتم احتساب البطولات التي لا تنضوي تحت لواء "فيفا" سيدة كرة القدم العالمية".

حقق البطولة الاستثنائية

وعن التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، يقول الكاتب: "أمس الأول السبت حقق الهلال البطولة الاستثنائية في السعودية، التي اكتنفتها ظروف قاسية تمثّلت في التوقفات، والإصابات، والمشاركات الخارجية على المستوى القاري والعالمي، لكن الزعيم الآسيوي الكبير بلاعبيه وجهازيه الفني والإداري تغلبوا على كل المعوقات، وفازوا بالدوري السعودي للمحترفين، على كأس الأمير محمد بن سلمان حبيب الشباب السعودي ومفخرته".

الاسم الذهبي في الكرة السعودية

ويضيف "البندر" قائلاً: "الهلال الاسم الذهبي في الكرة السعودية والقدوة في الرياضة بشكلٍ عام، يفتخر به السعوديون والعرب، وكل من شرب من مشاربه من الجنسيات الأخرى، مستمرٌّ في تغذية المنتخبات الوطنية باللاعبين الأفذاذ الذين فازوا بجوائز قارية وإقليمية ورفعوا راية الوطن الخضراء خفاقةً، احتفل بهم ولي العهد نهاية العام الماضي بكأس الأبطال الآسيوية، وهتف السعوديون قاطبةً بهذا المنجز الذي يعتبر فخراً للسعوديين بين دول آسيا، وفخراً للعرب من عشاق هذا النادي العظيم".

نتذكر الأسماء والبطولات

ويرصد "البندر" جانبًا من تاريخ الهلال ويقول: "حينما نتذكر الأسماء الذهبية التي قدّمها الهلال للوطن لا يسعها هذا المقال، وهم مشاهير الكرة السعودية مع زملائهم القلة من الأندية الأخرى.. الهلال بطلٌ في كل سنين عمره، والدليل بطولاته الـ60 التي حققها وارتفع بها كثيراً عن أقرانه من أندية المنطقة".

نفخر بالهلال

وينهي "البندر" قائلاً: "يقف الهلال شامخاً مزهوّاً، ترقبه عيون المحبين وتنبض بحبه أفئدتهم، وتلهج ألسنتهم باسمه مردّدين: نعم نعم هذا الهلال.. أقوال وأفعال ورجال.. تطول وتهزّ الجبال.. الفخر للوطن وبه وبهلاله الذي يرفع رايته الخضراء دائماً.. والهلال سيّد ووطننا سيّد السادات".الكاتب الصحفي فهد البندر